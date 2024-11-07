Vom Fernverkehr über Jurassic Park bis hin zur VölkerverständigungJetzt kostenlos streamen
Schätze die Plätze
Folge 3: Vom Fernverkehr über Jurassic Park bis hin zur Völkerverständigung
45 Min.Folge vom 07.11.2024Ab 6
Wo leben die schlauesten Deutschen? Welche Streitthemen bringen Beziehungen zum Kochen? Und in welche Tiere würden sich Menschen am liebsten verwandeln? In dieser Comedy-Rateshow dreht sich alles um die ersten Plätze. Alles, was sich ranken lässt, wird von den Ilka Bessin mit Matze Knop und Simon Pearce mit Lisa Feller in die richtige Reihenfolge gebracht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schätze die Plätze
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Redseven Entertainment GmbH