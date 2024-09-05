Staffel 1Folge 19vom 05.09.2024
Schere, Stein, Papier
Folge 19: Windeln / R.O.V.E.R.
22 Min.Folge vom 05.09.2024Ab 6
Schere macht Werbung für eine neue Firma, die sich als Produzent von Windeln für Babies mit riesigen Häufchen herausstellt. // Stein will beweisen, dass er in der Lage ist, ein Haustier zu halten und kümmert sich um einen gefährlichen Roboterhund.
