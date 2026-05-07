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Schere, Stein, Papier

NickelodeonStaffel 1Folge 2vom 07.05.2026
Uncool sein ist cool / Roboteralarm

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Schere, Stein, Papier

Folge 2: Uncool sein ist cool / Roboteralarm

22 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 6

Um zur Party der Ratten-Bros zu gehen, versucht das Trio, an das coolste Gadget zu kommen: Pogo-Sticks. // Stein bewirbt sich um einen Job bei der "Fiese Roboter Company". Papier und Schere prüfen, ob das Unternehmen genau das ist, was es scheint.

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