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Schere, Stein, Papier

NickelodeonStaffel 1Folge 1vom 19.02.2024
Die Geburtstagspolizei / Papiers große Lüge

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Schere, Stein, Papier

Folge 1: Die Geburtstagspolizei / Papiers große Lüge

22 Min.Folge vom 19.02.2024Ab 6

Schere lügt für Gratis-Kuchen im Café über Steins Geburtstag; das Trio muss vor der Geburtstagspolizei fliehen. // Papier schwindelt, um seine Nachbarin Bleistift zu beeindrucken; er muss dann die Welt vor einer Alien-Invasion verteidigen.

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