Staffel 1Folge 1vom 19.02.2024
Die Geburtstagspolizei / Papiers große LügeJetzt kostenlos streamen
Schere, Stein, Papier
Folge 1: Die Geburtstagspolizei / Papiers große Lüge
22 Min.Folge vom 19.02.2024Ab 6
Schere lügt für Gratis-Kuchen im Café über Steins Geburtstag; das Trio muss vor der Geburtstagspolizei fliehen. // Papier schwindelt, um seine Nachbarin Bleistift zu beeindrucken; er muss dann die Welt vor einer Alien-Invasion verteidigen.
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Schere, Stein, Papier
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon