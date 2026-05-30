Papier und Bleistift erzählen einen Witz / Scheres OrchesterJetzt kostenlos streamen
Schere, Stein, Papier
Folge vom 30.05.2026: Papier und Bleistift erzählen einen Witz / Scheres Orchester
Papier und Bleistift erzählen auf einer Party einen irgendwie lustigen Witz und sind schockiert, dass sie zum ersten Mal in ihrem Leben tatsächlich Lacher bekommen. Sie versuchen daraufhin, dieses Gefühl zu wiederholen, indem sie den Witz so vielen Leuten wie möglich erzählen - doch sie verstehen nicht, warum er nicht mehr so gut ankommt wie vorher. Schere bekommt einen Job und versucht absichtlich so schlecht zu arbeiten, dass er gefeuert wird - nur um den legendären Satz sagen zu können: ,Ihr könnt mich nicht feuern, ich kündige!' // Schere ist traurig und engagiert ein Orchester, das ihn überall begleitet und sein Leben musikalisch untermalt. Als Stein und Papier sich über die ständige Hintergrundmusik beschweren, fragt er sich, was hinter seiner Traurigkeit steckt, und erkennt, dass ihm Liebe fehlt. Außerdem ist die Frau seiner Träume die berühmte Schauspielerin Cate Blankett, und er hätte keine Chance bei ihr... außer ihre Beziehung wäre dauerhaft von romantischer Musik begleitet als wären sie verliebt.