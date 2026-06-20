Folge vom 20.06.2026
Shoot / Steins erster ArbeitstagJetzt kostenlos streamen
Schere, Stein, Papier
Folge vom 20.06.2026: Shoot / Steins erster Arbeitstag
22 Min.Folge vom 20.06.2026Ab 6
Es war einmal Schere, Stein, Papier, Shoot' - das Trio hing früher mit einem Bambusspross namens Shoot ab, der sie mit endlosen Wettbewerben völlig erschöpfte. Nach einer zehnjährigen Challenge kehrt Shoot zurück, bereit für mehr. Die drei wollen ihm sagen, dass sie genug haben und keine Freunde mehr sein wollen, bringen es aber nicht übers Herz und landen stattdessen in seinem nächsten Wettbewerb: eine Million Dollar durch Landwirtschaft verdienen. // Stein freut sich auf seinen ersten Tag als Assistent von Franz Roll, doch sein exzentrischer Boss stellt sich als extrem anspruchsvoll heraus. Währenddessen entwirft Schere eine Puppe von sich selbst und lässt sie seine Arbeit erledigen.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2: Nickelodeon Germany & © Season 1: Nickelodeon