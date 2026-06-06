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Schere, Stein, Papier

NickelodeonFolge vom 06.06.2026
Papier besucht eine Eliteschule / Die neue Vermieterin

Papier besucht eine Eliteschule / Die neue VermieterinJetzt kostenlos streamen

Schere, Stein, Papier

Folge vom 06.06.2026: Papier besucht eine Eliteschule / Die neue Vermieterin

22 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 6

Papier glaubt, er sei an einer Elite-Uni angenommen worden. Dann merkt er, dass er nur in der dritten Klasse gelandet ist, die jedoch überraschend schwer ist. Schere bringt Lou dazu zu kündigen. Daraufhin übernimmt Catalina und ruiniert sein Leben.

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