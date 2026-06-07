Der Origami Roboter / Schere schaut einen inspirierenden SportfilmJetzt kostenlos streamen
Schere, Stein, Papier
Folge vom 07.06.2026: Der Origami Roboter / Schere schaut einen inspirierenden Sportfilm
Es ist Weihnachtszeit, und Schere hat einen Tannenzapfen verschluckt. Wenn er ihn nicht wieder loswird, wächst ihm ein Tannenbaum aus dem Hintern, also bittet er Bleistift um Hilfe. Sie lässt Schere einen Origami-Roboter verschlucken - ein kleines technisches Wunder, das sich im Körper eines Patienten entfaltet und eine Aufgabe ausführt. Doch als der Roboter in Scheres Magen gelangt, entscheidet er sich, nicht mehr auf Befehle zu hören. Bleistift, Stein und Papier müssen Schere vor einem schmerzhaften und gleichzeitig absurden Schicksal retten. // Immer wenn Schere einen inspirierenden Film sieht, versucht er, die Handlung in seinem eigenen Leben nachzuspielen, also versuchen Stein und Papier, ihn davon fernzuhalten. Doch sie sind zu spät, um ihn von einem Film über einen kämpferischen Jungen abzuhalten, der trotz aller Widrigkeiten College-Football-Star wird. Schere beschließt, dasselbe zu tun, und sein Leben beginnt schnell, den Film nachzuspielen.