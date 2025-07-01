Schimpansen im Kongo mit Jane Goodall
Folge 4: Die Karten werden gemischt
51 Min.
Die rehabilitierten Schimpansen Ulengue und Wounda werden in ihr halbwildes Leben auf den Inseln entlassen mit unterschiedlichen Reaktionen. Ein Mandrill wird aus falscher Haltung gerettet.
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:us, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ZDF Studios GmbH