Schimpansen im Kongo mit Jane Goodall
Folge 5: Die Früchte der Arbeit
51 Min.
Die jahrelange Arbeit von Tchimpounga zahlt sich aus. Inzwischen leben auf den Inseln fast hundert rehabilitierte Schimpansen und Wounda bringt dort ein gesundes Baby namens Hope zur Welt.
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:us, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ZDF Studios GmbH