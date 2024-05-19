Trabbi gegen BMW: Olaf Schubert vs. Michael MittermeierJetzt kostenlos streamen
Schlag den Star
Folge 7: Trabbi gegen BMW: Olaf Schubert vs. Michael Mittermeier
244 Min.Folge vom 19.05.2024Ab 12
In bis zu 15 Runden treten heute die Comedians Michael Mittemeier und Olaf Schubert im Duell gegeneinander an. Wer beweist Kampfgeist und Fitness? Wer zeigt Köpfchen und Geschick? Der Gewinner erhält 100.000 Euro. Elton führt bei "Schlag den Star" durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert.
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen