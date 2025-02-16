Männerabend statt Männertag: Axel Stein vs. Tom Beck Jetzt kostenlos streamen
Schlag den Star
Folge 8: Männerabend statt Männertag: Axel Stein vs. Tom Beck
230 Min.Folge vom 16.02.2025Ab 12
Wer spielt bei dieser Schlag den Star Ausgabe die Hauptrolle und wer wird zum Sidecharacter? Tom Beck und Axel Stein stellen sich erneut der Herausforderung und kämpfen um den Sieg und 100.000 Euro Preisgeld.
Weitere Folgen in Staffel 2023
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schlag den Star
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Spielshow, Dokumentation
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen