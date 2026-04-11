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Schlag den Star

Henning Baum vs. Sebastian Ströbel

ProSiebenStaffel 2026Folge 2vom 11.04.2026
Henning Baum vs. Sebastian Ströbel

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Folge 2: Henning Baum vs. Sebastian Ströbel

234 Min.Folge vom 11.04.2026Ab 12

Bulle gegen Bergretter. Pottromantik gegen Alpenidylle. Baum gegen Ströbel. Heute treten die Schauspieler Henning Baum und Sebastian Ströbel in bis zu 15 Runden im direkten Duell gegeneinander an. Wer beweist Kampfgeist und Fitness? Wer zeigt Köpfchen und Geschick? Den Sieger erwartet eine Gewinnsumme in Höhe von 100.000 Euro. Matthias Opdenhövel führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert.

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