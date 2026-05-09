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Schlag den Star

Ekaterina Leonova und Isabel Edvardsson vs. Vanessa Mai und Lola Weippert

ProSiebenStaffel 2026Folge 4vom 09.05.2026
Ekaterina Leonova und Isabel Edvardsson vs. Vanessa Mai und Lola Weippert

Ekaterina Leonova und Isabel Edvardsson vs. Vanessa Mai und Lola WeippertJetzt kostenlos streamen

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Folge 4: Ekaterina Leonova und Isabel Edvardsson vs. Vanessa Mai und Lola Weippert

297 Min.Folge vom 09.05.2026Ab 12

Es werden keine Schritte gezählt, sondern Punkte! Die Profitänzerinnen Ekaterina und Isabel treten gegen das Podcast-Duo Vanessa und Lola an. In dieser Ladies Night entscheidet sich, welches Team ihre Gegnerinnen eher aus dem Takt bringt.

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