Von Spätzle zu SpotlightJetzt kostenlos streamen
SCHÖN LAUT
Folge 3: Von Spätzle zu Spotlight
In der heutigen Folge von „SCHÖN LAUT“ wird es nostalgisch, ehrlich und heimelig - denn Lola und Vanessa nehmen euch mit zurück zu ihren Wurzeln im Schwabenländle. Und, Achtung, Trigger, damit auch in ihre Schulzeit, in der beide mit vielen Vorurteilen zu kämpfen hatte. Die eine, weil sie ihren Namen tanzte, die andere, weil ihre Zukunftschancen auf der Hauptschule ja wohl eh gleich Null waren. Tja, weit gefehlt! Außerdem erfahrt ihr, an welchen Stangen Vanessa ihre Bühnen-Dance-Moves gelernt hat und wie Lola es geschafft hat, trotz ihrer Karriere als Aldi-Katalogmodel bodenständig zu bleiben. Doch bevor wir in die Spätzle-Nostalgie abtauchen, gibt es ein ordentliches „What the Fuck“ der Woche: Vanessa klärt auf, warum man „Sprechstundenhilfe“ nicht mehr sagt und warum Online-Cancel-Culture ihr den Puls nach oben treibt. Außerdem bekommt ihr den exklusiven Bericht über Lolas sehr spontanen Coachella-Trip, inklusive Schlüssel-Suche unter Steinen und einem unschlagbaren Angebot eines bekannten deutschen DJs…
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