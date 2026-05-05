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SCHÖN LAUT

(Keine) Freundinnnen fürs Leben

Studio BummensStaffel 2026Folge 4vom 05.05.2026
(Keine) Freundinnnen fürs Leben

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SCHÖN LAUT

Folge 4: (Keine) Freundinnnen fürs Leben

71 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 12

Freundschaft klingt einfach, ist es aber nicht. Sie kann tragen, nerven, kippen und sagt oft mehr über uns aus, als uns lieb ist. Bei Vanessa und Lola prallen zwei Welten aufeinander: Während Lola als Social Butterfly mit großem Freundeskreis und viel Nähe nach außen ihr Leben teilt, sagt Vanessa offen, dass sie nur wenige enge Freundschaften hat und damit völlig im Reinen ist. Dafür bekommt sie regelmäßig Gegenwind. Aber was bedeutet das eigentlich? Viele Kontakte gleich viele Freunde? Oder steckt dahinter etwas ganz anderes? Die beiden legen ihre sehr unterschiedlichen Vorstellungen von Freundschaft nebeneinander und merken schnell, dass es dabei nicht nur um Zahlen geht, sondern um Nähe, Erwartungen und die Frage, wie viel Ehrlichkeit Freundschaft aushält. Und irgendwo dazwischen steht die unausgesprochene Frage: Was ist das eigentlich zwischen den beiden

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