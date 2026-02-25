Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah
Folge 3: Klein aber Oho!
44 Min.Folge vom 25.02.2026Ab 6
Der kleinwüchsige Schauspieler Mark Povinelli wohnt mit seiner Frau Heather und zwei Kindern in einem Haus, das für größere Menschen konzipiert wurde. Nach Heathers Rückenerkrankung ist das Leben für die Familie noch schwieriger geworden. Nate und Jeremiah eilen zur Hilfe und passen die Einrichtung der Größe entsprechend an. Waschbecken, Badewanne, Kommoden und Schränke müssen maßgeschneidert werden, doch die Profis tun alles, um der Familie mehr Unabhängigkeit zu geben.
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen