Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah
Folge 6: Familienglück
45 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 6
Jim und Shawn haben gespart, um ihre Küche renovieren zu können. Allerdings können sie den Umbau nicht allein bewältigen, weshalb sie Nate und Jeremiah um Hilfe bitten. Die Profis entfernen einige Wände, um einen großen Wohn- und Essbereich zu schaffen. Die Küche kann durch den entstandenen Raum ebenfalls vergrößert werden. Neue und breitere Fenster lassen mehr Tageslicht herein, und die hellen Schränke lassen den Raum ebenfalls heller wirken.
