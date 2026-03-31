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Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah

Große Lage, kleines Haus

sixxStaffel 3Folge 7vom 31.03.2026
Große Lage, kleines Haus

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Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah

Folge 7: Große Lage, kleines Haus

45 Min.Folge vom 31.03.2026Ab 6

Brandy und Steve haben ihr Haus wegen der guten Lage gekauft. Doch dem Paar war nicht bewusst, wie viel Arbeit sie in die Renovierung stecken müssen. Jeremiah und Nate eilen der Familie zu Hilfe und wollen die kleine Küche vergrößern. Dafür reißen die Profis einige Wände heraus und verwandeln die kleinen Räume in einen offenen Wohn- und Essbereich.

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