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Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah

Ein sanftes Insel-Lüftchen

sixxStaffel 3Folge 8vom 31.03.2026
Ein sanftes Insel-Lüftchen

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Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah

Folge 8: Ein sanftes Insel-Lüftchen

45 Min.Folge vom 31.03.2026Ab 6

Nicole möchte, dass ihr krebskranker Vater zu ihr zieht, damit sie sich um ihn kümmern kann. Doch kurz vor dem Umzug wurde die Küche überschwemmt und seitdem herrscht dort das reinste Chaos. Jeremiah und Nate wollen der Frau helfen und kümmern sich um die Renovierung der Küche und des Schlafzimmers, in das Nicoles Vater einziehen wird.

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