Ein sanftes Insel-LüftchenJetzt kostenlos streamen
Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah
Folge 8: Ein sanftes Insel-Lüftchen
45 Min.Folge vom 31.03.2026Ab 6
Nicole möchte, dass ihr krebskranker Vater zu ihr zieht, damit sie sich um ihn kümmern kann. Doch kurz vor dem Umzug wurde die Küche überschwemmt und seitdem herrscht dort das reinste Chaos. Jeremiah und Nate wollen der Frau helfen und kümmern sich um die Renovierung der Küche und des Schlafzimmers, in das Nicoles Vater einziehen wird.
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Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen