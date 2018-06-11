Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Kreative Künstlerköpfe gegen verbohrten Planungskult

Kabel EinsStaffel 2Folge 19vom 11.06.2018
62 Min.Folge vom 11.06.2018Ab 12

Schlafzimmer gegen Schlafzimmer - dieses Duell wird heute in der Hauptstadt ausgetragen: Die Künstler Hannah (34) und Gert-Jan (39) möchten ein kreatives und vor allem einzigartiges Schlafzimmer-Bett-Schranksystem bauen. Der neue Raum soll größtenteils aus Holz, aber auch aus recycelten Möbelstücken bestehen. Ulrike (34) und Michael (36) hingegen wollen aus ihrem bunten Sammelsurium an Möbeln endlich ein einladendes Schlafzimmer kreieren.

