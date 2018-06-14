Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Willkommen beim feuchtfröhlichen Handwerken!

Kabel EinsStaffel 2Folge 22vom 14.06.2018
62 Min.Folge vom 14.06.2018Ab 12

Heute treffen Cornelia (38) und Gert (53) aus dem hohen Norden auf Sarina (27) und Dominik (45) aus München. Beide Paare haben das gleiche Ziel: Sie wollen sich von ihren bisherigen 08/15-Badezimmern verabschieden und sich durch Eigenschweiß und viel Fantasie ihre Wellnessträume erfüllen. Welches Bad wird das Rennen machen: das Familienspaß- oder das Zeit-zu-zweit-Bad?

