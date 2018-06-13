Es wird kindisch gut geheimwerkt und gesiegt!Jetzt kostenlos streamen
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Folge 21: Es wird kindisch gut geheimwerkt und gesiegt!
61 Min.Folge vom 13.06.2018Ab 12
Heute heißt es: Kinderzimmer gegen Kinderzimmer. Philipp und Manja Grünagel aus Nauen in Brandenburg kriegen sich schon über das korrekte Ausräumen des Zimmers in die Wolle. Sie gestalten das Zimmer ihrer beiden Kleinkinder Juna (2) und Rune (1) um. Ob das gut ausgeht? Jennifer und Biljan Weber aus Hückelhoven hingegen renovieren in ihrer zukünftigen Wohnung ein Zimmer für ihr noch ungeborenes Kind. Doch die schwangere Jennifer kann nur zum Teil anpacken ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins