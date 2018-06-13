Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Es wird kindisch gut geheimwerkt und gesiegt!

Kabel EinsStaffel 2Folge 21vom 13.06.2018
Es wird kindisch gut geheimwerkt und gesiegt!

61 Min.Folge vom 13.06.2018Ab 12

Heute heißt es: Kinderzimmer gegen Kinderzimmer. Philipp und Manja Grünagel aus Nauen in Brandenburg kriegen sich schon über das korrekte Ausräumen des Zimmers in die Wolle. Sie gestalten das Zimmer ihrer beiden Kleinkinder Juna (2) und Rune (1) um. Ob das gut ausgeht? Jennifer und Biljan Weber aus Hückelhoven hingegen renovieren in ihrer zukünftigen Wohnung ein Zimmer für ihr noch ungeborenes Kind. Doch die schwangere Jennifer kann nur zum Teil anpacken ...

Weitere Folgen in Staffel 2

