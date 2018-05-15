Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 2Folge 2vom 15.05.2018
62 Min.Folge vom 15.05.2018Ab 12

"Wasser marsch!" heißt es am Ende des Duells Hohn gegen Stade! Denn sowohl Sandra und Thomas, als auch Dörte und Ben wollen ihre Badezimmer aufmotzen. Im hohen Norden in Hohn soll bei Sandra und Thomas ein Badezimmer für die beiden Töchter Maja und Fiona entstehen. Auch in Stade in Niedersachsen soll das Badezimmer bei Ben und Dörte am Ende der 36 Stunden in neuem Glanz erstrahlen.

