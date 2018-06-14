Willkommen beim feuchtfröhlichen Handwerken!Jetzt kostenlos streamen
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Folge 22: Willkommen beim feuchtfröhlichen Handwerken!
62 Min.Folge vom 14.06.2018Ab 12
Heute treffen Cornelia (38) und Gert (53) aus dem hohen Norden auf Sarina (27) und Dominik (45) aus München. Beide Paare haben das gleiche Ziel: Sie wollen sich von ihren bisherigen 08/15-Badezimmern verabschieden und sich durch Eigenschweiß und viel Fantasie ihre Wellnessträume erfüllen. Welches Bad wird das Rennen machen: das Familienspaß- oder das Zeit-zu-zweit-Bad?
Genre:Heimwerken, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins