Kabel EinsStaffel 2Folge 8vom 24.05.2018
Folge 8: Zwei ungleiche Paare im Duell der Handwerker!

61 Min.Folge vom 24.05.2018Ab 12

Kirsten und Christoph aus Bottrop sind frischgebackene Hausbesitzer und wollen trotz wenig handwerklicher Erfahrung große Pläne in die Tat umsetzen: Ein Dielenboden soll ihre Terrasse verschönern und vor allem vergrößern. Sigrid und Frank aus Burscheid hingegen wollen ihren Balkon neugestalten. Mit einem neuen Boden und selbst gebauten Möbeln wollen die beiden das Duell für sich entscheiden.

