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Schuldfrage

Der Fall der Schamanin

Joyn ATStaffel 1Folge 2vom 23.04.2026
Der Fall der Schamanin

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Schuldfrage

Folge 2: Der Fall der Schamanin

59 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 6

Der Fall der selbsternannten Schamanin aus Wien wirft viele Fragen auf – nicht zuletzt, weil sie wegen Millionen- Betrugs gesucht wird und weiter auf der Flucht ist. Im Videopodcast „Schuldfrage“ analysieren Magdalena Punz, Jan Michael Marchart und Strafverteidiger David Jodlbauer die Hintergründe und klären auf: Wo genau beginnt im Strafrecht eigentlich Betrug?

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