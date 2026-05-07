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Schuldfrage

Der Fall der drei toten Sexarbeiterinnen

Joyn ATStaffel 1Folge 3vom 07.05.2026
Der Fall der drei toten Sexarbeiterinnen

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Schuldfrage

Folge 3: Der Fall der drei toten Sexarbeiterinnen

58 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 12

Der Dreifachmord in einem Wiener Erotik-Massagestudio erschüttert durch seine unfassbare Brutalität – ein junger Mann tötet drei wehrlose Frauen in einem wahnhaften, religiösen Rausch. Im Videopodcast „Schuldfrage" analysieren Magdalena Punz, Jan Michael Marchart und Strafverteidigerin Anna Mair die Hintergründe und klären auf: Wie geht das Strafrecht mit völlig unzurechnungsfähigen Tätern um, und was bedeutet eine Einweisung in den Maßnahmenvollzug?

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