Der Fall der drei toten SexarbeiterinnenJetzt kostenlos streamen
Schuldfrage
Folge 3: Der Fall der drei toten Sexarbeiterinnen
58 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 12
Der Dreifachmord in einem Wiener Erotik-Massagestudio erschüttert durch seine unfassbare Brutalität – ein junger Mann tötet drei wehrlose Frauen in einem wahnhaften, religiösen Rausch. Im Videopodcast „Schuldfrage" analysieren Magdalena Punz, Jan Michael Marchart und Strafverteidigerin Anna Mair die Hintergründe und klären auf: Wie geht das Strafrecht mit völlig unzurechnungsfähigen Tätern um, und was bedeutet eine Einweisung in den Maßnahmenvollzug?
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Schuldfrage
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Talk
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat1. PULS 4 & © Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4