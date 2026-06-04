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Schuldfrage

Der Fall Grasser

Joyn ATStaffel 1Folge 5vom 04.06.2026
Der Fall Grasser

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Schuldfrage

Folge 5: Der Fall Grasser

66 Min.Folge vom 04.06.2026Ab 6

Der Fall Karl-Heinz Grasser bewegt Österreich: Der frühere Finanzminister durfte nach seiner Verurteilung im Buwog-Komplex schon nach wenigen Monaten Haft mit Fußfessel in den Hausarrest wechseln – und löste damit eine Debatte über einen „Promi-Bonus" in der Justiz aus. Im Videopodcast „Schuldfrage" analysieren Magdalena Punz, Jan Michael Marchart und Strafverteidigerin Anna Mair den Fall und klären auf: Werden prominente Häftlinge bevorzugt?

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