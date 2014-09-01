Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 5vom 01.09.2014
46 Min.Folge vom 01.09.2014Ab 12

Soll das etwa alles gewesen sein? Nein! Entertainer Olli Schulz erhofft sich mehr und taucht erneut in ein neues, ungewöhnliches Leben ein. In dieser Folge wird seine Kiste nach Frankfurt geschickt und der Entertainer entpuppt sich an der Seite von "Haftbefehl" als potenzieller Gangster-Rapper. Olli nervös vor dem ersten Zusammentreffen: "Kann ich ihn Hafti nennen, ohne das er mir auf die Fresse haut?"

ProSieben
