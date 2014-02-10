Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schulz In The Box

ProSiebenStaffel 1Folge 3vom 10.02.2014
47 Min.Folge vom 10.02.2014Ab 12

Olli Schulz will Entertainment! Ermüdet von seinem Alltag, fordert der Comedian: Unterhaltet mich. In seiner ersten eigenen ProSieben-Comedy "Schulz in the Box" wird der Entertainer deshalb aus seinem gewohnten Umfeld "entführt": In eine Holzkiste gesperrt, wird Olli an einen extravaganten Ort mit ganz besonderen Menschen und Spezialaufgaben verfrachtet. Ohne Vorbereitung muss er sich in seiner neuen Situation zurechtfinden.

