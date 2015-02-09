Schulz In The Box
Folge 6: Olli beim Aprés-Ski
47 Min.Folge vom 09.02.2015Ab 12
Er entert die "Tenne" in der Steiermark und schmettert Après-Ski-Hits mit Schlagersternchen "Antonia aus Tirol" - Entertainer Olli Schulz probiert wieder ein neues Leben aus, das ihn insbesondere musikalisch vor große Herausforderungen stellt.
Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben