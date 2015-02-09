Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schulz In The Box

Olli beim Aprés-Ski

ProSiebenStaffel 1Folge 6vom 09.02.2015
Olli beim Aprés-Ski

Olli beim Aprés-SkiJetzt kostenlos streamen

Schulz In The Box

Folge 6: Olli beim Aprés-Ski

47 Min.Folge vom 09.02.2015Ab 12

Er entert die "Tenne" in der Steiermark und schmettert Après-Ski-Hits mit Schlagersternchen "Antonia aus Tirol" - Entertainer Olli Schulz probiert wieder ein neues Leben aus, das ihn insbesondere musikalisch vor große Herausforderungen stellt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schulz In The Box
ProSieben
Schulz In The Box

Schulz In The Box

Alle 1 Staffeln und Folgen