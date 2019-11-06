Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Schwarz, Rot, Pink - Cindys Deutschland

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
The Voice of Cindy

The Voice of CindyJetzt kostenlos streamen

Schwarz, Rot, Pink - Cindys Deutschland

Folge 1: The Voice of Cindy

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die Mother of Comedy is back! Comedy-Prinzessin Cindy verlässt für ihre neue Show "Schwarz Rot Pink" Marzahn und fährt quer durch's Land: Sie lernt Old Shatterhand in Dasing kennen, löffelt bei "The Taste" in Köln oder singt für die "The Voice of Germany"-Coaches in Berlin. In der Weimarhalle erzählt die SAT.1-Entertainerin von ihren Abenteuern und Zukunftswünschen - in einem pinken Mix aus Clips, Stand-ups, witzigen Studioaktionen und Gast-Auftritten von Comedy-Kollegen. Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schwarz, Rot, Pink - Cindys Deutschland
SAT.1

Schwarz, Rot, Pink - Cindys Deutschland

Alle 2 Staffeln und Folgen