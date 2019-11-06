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Schwarz, Rot, Pink - Cindys Deutschland

SAT.1Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Cindys Dancing

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Schwarz, Rot, Pink - Cindys Deutschland

Folge 2: Cindys Dancing

43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Cindy verlässt für ihre neue Show "Schwarz Rot Pink" Marzahn und fährt quer durch's Land. In der Weimarhalle erzählt die SAT.1-Entertainerin von ihren Abenteuern und Zukunftswünschen - in einem pinken Mix aus Clips, Stand-ups, witzigen Studioaktionen und Gast-Auftritten von Comedy-Kollegen. Rechte: Sat.1

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Schwarz, Rot, Pink - Cindys Deutschland
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