DisneyStaffel 9Folge 12vom 29.11.2025
Folge 12: Unsere Fahrkünste

21 Min.Folge vom 29.11.2025Ab 12

Als bei Cole ein Melanom diagnostiziert wird, und außer Lucy keiner seiner Kommilitonen kommt, um ihm beizustehen, wird ihm mit Kelsos Hilfe allmählich klar, dass er sich um seine Freunde bemühen muss. Kelso muss aufgrund strenger Bestimmungen seiner Krankenversicherung vorübergehend seinen Führerschein abgeben. Denise und Cox geraten aneinander, bis sie feststellen, wie ähnlich sie einander sind.

Disney
