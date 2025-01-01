Scrubs - Die Anfänger
Folge 6: Unsere Besten
21 Min.Ab 6
Turk, der seinen besten Freund schrecklich vermisst, macht sich auf die Suche nach einem Ersatz für J.D.. Cole fürchtet aufgrund eines Missverständnisses, sein Vater könnte erfahren, dass er derzeit der schlechteste Student seines Jahrgangs ist. Deshalb gibt er sich große Mühe und erledigt alle ihm von Dr. Cox auferlegten Arbeiten mit großem Fleiß. Lucy, immer noch auf der Suche nach einem Vorbild, findet in Elliot die Ärztin, der sie nacheifern will ...
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
