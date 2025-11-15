Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 9Folge 4vom 15.11.2025
Folge 4: Unsere letzten Geschichten

21 Min.Folge vom 15.11.2025Ab 12

J.D. und Turk, deren Frauen verreist sind, planen einen wilden Männerabend. Dr. Cox versucht diesen zu sabotieren, indem er ihnen immer wieder vorrechnet, wie alt sie doch sind. Drew, Maya, Cole und Lucy werden von Denise dazu verdonnert, Gespräche mit sterbenden Patienten zu führen und sich dabei gegenseitig zu unterstützen, was an Coles Egoismus zu scheitern droht ...

Disney
