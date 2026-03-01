Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Seattle Firefighters

Aufarbeitung

sixxStaffel 6Folge 17vom 16.03.2026
Aufarbeitung

AufarbeitungJetzt kostenlos streamen

Seattle Firefighters

Folge 17: Aufarbeitung

42 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 12

Wahltag in Seattle: Wer wird den Posten des Bürgermeisters ergattern? Während Andy, Theo und Sullivan darum wetteifern, als Captain ernannt zu werden, sorgt sich Vic um Beckett, der sich erneut krankgemeldet hat. Sie macht sich auf den Weg zu ihm. Mit einem Trick schafft es Vic, ihn zum Reden zu bekommen ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Seattle Firefighters
sixx
Seattle Firefighters

Seattle Firefighters

Alle 1 Staffeln und Folgen