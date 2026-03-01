Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 6Folge 18vom 17.03.2026
41 Min.Folge vom 17.03.2026Ab 12

Der alljährliche Feuerwehrball steht an. Ben soll dort eine Tapferkeitsmedaille überreicht bekommen. Feuerwehrchefin Natasha Ross erklärt indes Andy zum neuen Captain von Station 19 - zum Ärger von Theo und Robert, die auch auf den Posten gehofft hatten. Maya und Carina kommen zu spät zum Ball, weil sie sich nicht voneinander losreißen konnten. Als sie im Festsaal eintreffen, ist in der Küche ein Kabelbrand ausgebrochen. Das ist jedoch nur der Anfang eines dramatischen Abends.

sixx
