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Second Chance Homes - Neuer Glanz für verlassene Häuser

Krater im Garten

sixxStaffel 5Folge 2vom 18.04.2026
Krater im Garten

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Second Chance Homes - Neuer Glanz für verlassene Häuser

Folge 2: Krater im Garten

42 Min.Folge vom 18.04.2026Ab 6

Chauncey und Derek kaufen ein Zombie-Haus im Richardson-Viertel in Dallas. Sie planen, eine Garage in ein Hauptschlafzimmer mit eigenem Bad umzuwandeln und die Wohnräume offener zu gestalten. Doch während der Renovierung stellen die beiden fest, dass die Kosten für die Elektrik und Sanitär höher sind, sodass sie das Budget nicht einhalten können.

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