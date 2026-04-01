Second Chance Homes - Neuer Glanz für verlassene Häuser
Folge 2: Krater im Garten
42 Min.Folge vom 18.04.2026Ab 6
Chauncey und Derek kaufen ein Zombie-Haus im Richardson-Viertel in Dallas. Sie planen, eine Garage in ein Hauptschlafzimmer mit eigenem Bad umzuwandeln und die Wohnräume offener zu gestalten. Doch während der Renovierung stellen die beiden fest, dass die Kosten für die Elektrik und Sanitär höher sind, sodass sie das Budget nicht einhalten können.
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Second Chance Homes - Neuer Glanz für verlassene Häuser
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 6: A&E Television Networks, LLC