Second Chance Homes - Neuer Glanz für verlassene Häuser
Folge 3: Die falsche Toilette
43 Min.Folge vom 18.04.2026Ab 6
Chauncey und Derek kaufen ein altes Haus, um es zu sanieren und anschließend weiterzuverkaufen. Allerdings muss sich das Ehepaar bereits am Anfang einigen Herausforderungen stellen. Neben Problemen mit dem Fundament müssen die beiden eine Genehmigung zur Renovierung der Immobilie einholen, da diese in einem historischen Erhaltungsbezirk steht. Die Verzögerung des Umbaus erhöht die Kosten um mehrere tausend Dollar.
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Second Chance Homes - Neuer Glanz für verlassene Häuser
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 6: A&E Television Networks, LLC