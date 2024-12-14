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Second Chance Homes - Neuer Glanz für verlassene Häuser

Das hundertjährige Haus

sixxStaffel 6Folge 2vom 14.12.2024
Das hundertjährige Haus

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Second Chance Homes - Neuer Glanz für verlassene Häuser

Folge 2: Das hundertjährige Haus

42 Min.Folge vom 14.12.2024Ab 6

Chauncey und Derek widmen sich ihrem nächsten Renovierungsprojekt. Der alte Bungalow "Lake Cliff House" liegt in einem angesagten Stadtteil und wurde in den 1920er Jahren erbaut. Die Umbauarbeiten sind aufwändig, da fehlende Fenster eingebaut, veraltete Elektrik und Sanitäranlagen erneuert werden müssen. Die Kosten für die Renovierung steigen massiv, als zusätzliche Probleme auftreten, darunter Termitenschäden und die Notwendigkeit, eine Klimaanlage zu installieren.

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