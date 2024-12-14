Das hundertjährige HausJetzt kostenlos streamen
Second Chance Homes - Neuer Glanz für verlassene Häuser
Folge 2: Das hundertjährige Haus
42 Min.Folge vom 14.12.2024Ab 6
Chauncey und Derek widmen sich ihrem nächsten Renovierungsprojekt. Der alte Bungalow "Lake Cliff House" liegt in einem angesagten Stadtteil und wurde in den 1920er Jahren erbaut. Die Umbauarbeiten sind aufwändig, da fehlende Fenster eingebaut, veraltete Elektrik und Sanitäranlagen erneuert werden müssen. Die Kosten für die Renovierung steigen massiv, als zusätzliche Probleme auftreten, darunter Termitenschäden und die Notwendigkeit, eine Klimaanlage zu installieren.
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Alle Staffeln im Überblick
Second Chance Homes - Neuer Glanz für verlassene Häuser
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 5-6: A&E Television Networks, LLC