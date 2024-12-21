Second Chance Homes - Neuer Glanz für verlassene Häuser
Folge 3: Alte Fenster, neue Tür
43 Min.Folge vom 21.12.2024Ab 6
Chauncey und Derek kaufen in der beliebten Gegend Stillwater ein Haus, das in den 1950er Jahren gebaut wurde. Die beiden wissen von Anfang an, dass die Renovierung umfangreich wird: Neue Fenster, moderne Sanitäranlagen und die Elektroinstallationen müssen dringend erneuert werden. Zudem plant das Paar, den Grundriss des Hauses offener zu gestalten. Doch unerwartete Fundamentreparaturen treiben die Kosten in die Höhe.
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Second Chance Homes - Neuer Glanz für verlassene Häuser
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 5-6: A&E Television Networks, LLC