Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 08.01.2018 - Rudi RoubinekJetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 11: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 08.01.2018 - Rudi Roubinek
45 Min.Folge vom 08.01.2018Ab 6
Rudi Roubinek gehen auch beim 3. Besuch am Witzestammtisch nicht die Pointen aus. Sehr Witzig!? – Jeden Montag ab 20:15 Uhr auf PULS 4.
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