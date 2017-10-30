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Sehr witzig!?

Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 30.10.2017 - Christine Reiler

PULS 4Staffel 4Folge 4vom 30.10.2017
Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 30.10.2017 - Christine Reiler

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Sehr witzig!?

Folge 4: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 30.10.2017 - Christine Reiler

46 Min.Folge vom 30.10.2017Ab 6

Miss Austria 2007 Christine Reiler tauscht den Laufsteg gegen den Witze-Stammtisch ein und beweist, dass auch Topmodels Sinn für Humor haben.

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