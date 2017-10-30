Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 30.10.2017 - Christine ReilerJetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 4: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 30.10.2017 - Christine Reiler
46 Min.Folge vom 30.10.2017Ab 6
Miss Austria 2007 Christine Reiler tauscht den Laufsteg gegen den Witze-Stammtisch ein und beweist, dass auch Topmodels Sinn für Humor haben.
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Sehr witzig!?
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Genre:Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-9: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1-2: Puls4