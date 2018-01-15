Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 15.01.2018 - Manfred AinedterJetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 12: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 15.01.2018 - Manfred Ainedter
46 Min.Folge vom 15.01.2018Ab 6
Vier bekannte Gesichter, ein Kartenspiel und Witze am laufenden Band - in der Comedy-Game-Show "Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch" dreht sich alles um die Reinform des Humors, den Witz. In dieser Folge nimmt Manfred Ainedter beim Witze-Stammtisch auf PULS 4 platz.
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Sehr witzig!?
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Altersfreigabe:
6
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