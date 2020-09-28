Sehr Witzig!? mit Martin Leutgeb vom 28.09.2020 Jetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 5: Sehr Witzig!? mit Martin Leutgeb vom 28.09.2020
47 Min.Folge vom 28.09.2020Ab 6
Neue Folge mit Martin Leutgeb: Der österreichische Schauspieler stattet dem lustigsten Stammtisch des Landes einen Besuch ab. Und so viel sei verraten: Gemeinsam mit Gerold Rudle, Lydia Prenner-Kasper, Harry Prünster und einer geballten Ladung an frischen Witzen wird es am Montag, den 28. September um 20:15 Uhr wieder "Seht Witzig!?" auf PULS 4.
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