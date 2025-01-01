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Sehr witzig!?

Sehr Witzig!? mit Sabine Petzl vom 23.11.2020

PULS 4Staffel 8Folge 7vom 01.01.2025
Sehr Witzig!? mit Sabine Petzl vom 23.11.2020

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Sehr witzig!?

Folge 7: Sehr Witzig!? mit Sabine Petzl vom 23.11.2020

47 Min.Folge vom 01.01.2025Ab 6

Am Montag, den 23. November stattet Schauspielerin Sabine Petzl dem lustigsten Stammtisch der Nation einen Besuch ab. Nachdem sie in "The Masked Singer Austria" als Katze von ihrem Gesangstalent überzeugte, nimmt sie um 20:15 Uhr in einer brandneuen Folge von "Sehr Witzig!?" neben Host Gerold Rudle, Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper und Witzekönig Harry Prünster Platz und stellt ihr Witzekönnen unter Beweis.

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