Sehr Witzig!? mit Marco Wagner vom 12.10.2020 Jetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 6: Sehr Witzig!? mit Marco Wagner vom 12.10.2020
45 Min.Folge vom 12.10.2020Ab 6
Am Montag, den 12. Oktober stellt in einer brandneuen Ausgabe um 20:15 Uhr auf PULS 4 Marco Wagner bei „Sehr Witzig!?“ sein Witze-Talent unter Beweis. Gemeinsam mit Host Gerold Rudle, Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper und Witze-König Harry Prünster greift er nicht nur tief in die Witze-Kiste sondern rittert mit neuen Schenkelklopfern um den Sieg
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Sehr witzig!?
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