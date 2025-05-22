Singles' Diaries
Folge 2: Eine Frau für immer?
6 Min.Ab 6
Amid liebt die Frauen und die Frauen lieben ihn. Der gutaussehende Frauenschwarm genießt sein Single-Leben in vollen Zügen. Wenn da nicht seine dominante arabische Mutter wäre, die sich eine Schwiegertochter und Enkelkinder wünscht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Singles' Diaries
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Romanze
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Joyn